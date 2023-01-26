Визит Шавката Мирзиеева. В Бишкеке временно остановят некоторые троллейбусы

В Бишкеке временно приостановят троллейбусные маршруты № 11, 6, 5 и 14.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в связи с прибытием президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в городе перекроют движение от улицы Фучика до проспекта Чуй, от проспекта Чуй до проспекта Манаса, от проспекта Манаса до проспекта Чуй, на проспектах Манаса и Чингиза Айтматова к госрезиденции.

По этой причине временно изменены троллейбусные маршруты № 2 и 10. Они будут следовать не по проспекту Чуй, а через улицы Киевскую и Московскую.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26-27 января посетит Кыргызстан с государственным визитом. В его рамках намечены двусторонние переговоры с Садыром Жапаровым. Стороны в узком и расширенном форматах обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-узбекского стратегического партнерства, а также планы по дальнейшему развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства и добрососедства.



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