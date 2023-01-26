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Депутат предложил ввести разовую легализацию ввоза праворульных авто

Депутат считает, что этот шаг на данный момент необходим стране.

Депутат Марлен Маматалиев сегодня, 26 января 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша предложил ввести разовую легализацию ввоза праворульных авто.

«Эти машины уже завезли. Всё, это факт», - сказал он.

Он напомнил, что совсем недавно Казахстан в рамках Евразийского экономического союза легализовал ввоз праворульных авто, так как эта проблема их тоже коснулась.

Депутат считает, что этот шаг на данный момент необходим стране.


Tazabek

           

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