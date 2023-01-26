Нужно дать возможность инвесторам открыть частные клиники по лечению онкологических заболеваний, - депутат

Почему так произошло?
Кыргызстан стоит на первом месте среди стран Центральной Азии по смертности по онкологическим заболеваниям, сообщила депутат Шарапаткан Мажитова («Ынтымак») 26 января на заседании Жогорку Кенеша.
«Почему так произошло? Наше законодательство не позволяет иностранным инвесторам открывать частные клиники по борьбе с онкологическими заболеваниями. Я в прошлый раз поднимала тему внесения изменений в закон. Нужно решать проблему», - сказала она.
АКИпресс
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