Депутат выступил против того, чтобы иностранцам запрещали охотиться

От охоты ежегодно поступает от 146 млн сомов до 200 млн сомов.

Поднимается инициатива запретить иностранным гражданам охотиться, сказал депутат Балбак Тулобаев («Ынтымак») 26 января на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, от охоты ежегодно поступает от 146 млн сомов до 200 млн сомов .

«При этом не нарушается экологический баланс. В год 60-70 лицензий выдается, можно же не запрещать. Количество козерогов и горных козлов, слава Богу, растет. Мы должны усилить борьбу с браконьерами. Иностранцы в рамках охоты хорошие деньги оставляют», - сообщил он.

АКИпресс