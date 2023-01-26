При получении взятки задержана главный специалист антимонопольного ведомства

В Джалал-Абадской области при получении взятки задержана главный специалист Службы антимонопольного регулирования.
Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Установлено, что она вымогала деньги у госучреждения «Государственная резиденция «Джалал-Абад» при управлении делами президента за прохождение процедуры согласования прейскуранта (тарифов) на определенные услуги.
Возбуждено уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР. Ведется следствие.
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