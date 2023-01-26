Сотрудникам МЧС Кыргызстана не поднимают зарплату — депутат

Сотрудникам МЧС не поднимают зарплату.
Об этом на заседании парламента сообщил депутат Чынгыз Ажибаев.
По словам нардепа, он уже говорил об этой проблеме главе кабинета министров Акылбеку Жапарову.
«Он обещал, что кабмин рассмотрит вопрос о повышении зарплаты работникам МЧС. Но, к сожалению, до сих пор результатов нет. Ко всем военнослужащим нужно относиться одинаково», — сказал Чынгыз Ажибаев.
Депутат также отметил, что он несколько раз обращался к руководству МЧС о том, чтобы в Лейлекском районе построили дамбы от селевых потоков. Однако ведомство не отреагировало.
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