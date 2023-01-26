Минсельхоз: Новый Земельный кодекс не приведет к изъятию земельных участков

Новый Земельный кодекс не приведет к изъятию земельных участков.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления природных ресурсов Министерства сельского хозяйства Адилет Расулов.

По его словам, проект документа разработан с целью централизации всех нормативных правовых актов в сфере землепользования.

«Помимо кодекса, есть законы «О пастбищах», «О переводе (трансформации) земельных участков», «Об управлении земель сельскохозяйственного назначения». На практике наши граждане, коллеги из министерств, районных и государственных организаций, органов местного самоуправления при использовании и толковании норм Земельного кодекса и законов сталкивались с вопросами именно управления и распоряжения землями. Есть масса комиссий, которые работают по своему направлению. В целях укрупнения и создания единого закона и одной комиссии, одного управления в данной сфере и был разработан кодекс», — сказал Адилет Расулов.

Он отметил: опасения граждан, что с принятием новой редакции у кыргызстанцев смогут изымать землю, беспочвенны. «Частная собственность неприкосновенна. Это гарантируется Конституцией. Земельный кодекс не затрагивает частную собственность», — пояснил чиновник.

В то же время изъятие участков для государственных и общественных нужд предусмотрено и Основным законом, и Земельным кодексом, но только с согласия собственников или в судебном порядке.

«Порядок изъятия, как это указано в статье 20 действующего кодекса, определяется правительством. Однако порядок пока не разработан. К нам сейчас поступают предложения по этому вопросу. Но пока Земельный кодекс не будет принят, порядок не будет разработан», — подчеркнул Адилет Расулов.

Будет создана межведомственная комиссия, в работе которой смогут принять участие все желающие.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256737/