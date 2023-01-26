В мэрии Бишкека рассказали, для чего на улицах города днем включают освещение

В Бишкеке уличное освещение включается днем для ремонтных работ.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
«На улицах города ведутся ремонтно-восстановительные работы сетей наружного освещения. По этой причине в дневное время включают освещение на некоторых из них. Сеть электропитания не предусматривает подачи или снятия напряжения на определенном участке. Именно поэтому свет горит одновременно на нескольких улицах, пока энергетики муниципального предприятия меняют светильники и выполняют ревизию контактных соединений», — проинформировали редакцию.
Ранее бишкекчане обратили внимание на то, что днем в центре столицы горит уличное освещение, в то время, когда чиновники призывают экономить электроэнергию и вводят ограничения.
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