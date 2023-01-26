В Бишкеке школьники второй смены 2 дня буду обучаться в онлайн-формате

Все школьники Бишкека, которые учатся во вторую смену, 26 и 27 января будут обучаться в онлайн-формате.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, 28 января и с начала следующей недели учащиеся вернутся к обычному режиму обучения.
Также сообщается, что на Ошском рынке перенесен санитарный день с понедельника 31 января на 26 января. Сегодня, 26 января, рынок будет закрыт.
Решение принято в связи с перекрытием дорог в рамках визита президента Узбекистана в Кыргызстан.
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