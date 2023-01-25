В Кыргызстане планируют развивать рыбную отрасль

Министерство сельского хозяйства выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина «О развитии рыбной отрасли».

Согласно документу, целью и задачей данного проекта является достижение устойчивого функционирования рыбной отрасли на основе рационального использования земельных ресурсов, широкого развития аквакультуры и рыбоводства в водоемах КР, направленных на удовлетворение внутреннего спроса на рыбные продукты, создание условий для дальнейшего расширения и укрепления рыбоводно-производственной инфраструктуры в прилегающих землях рыбохозяйственных водоемов КР.

Важнейшим направлением в решении продовольственной программы страны и увеличения производства рыбной продукции является всемерное развитие рыбной отрасли в КР.

В целях достижения вышеуказанных целей и задач необходимо наметить долгосрочную стратегию развития аквакультуры и рыболовства в регионах КР, как одного из важных направлений в решении продовольственной программы страны и увеличения производства рыбной продукции.

Стратегия в области развития аквакультуры и рыболовства должна сводиться к выполнению комплекса мероприятий и задач, связанных с развитием системы рыбоводства, рыболовства, рыболовства, восстановлением и качественным улучшением рыбной сырьевой базы естественных водоемов и рыбоводных участков, сохранением биологического равновесия и экосистемы республики в целом.

Необходимо наметить долгосрочные перспективы устойчивого использования возобновляемых природных рыбных ресурсов, в том числе широкого развития озерных, садковых рыбных хозяйств, включая частные товарные рыбные хозяйства.

Приоритеты для национальной экономики в области развития рыбного хозяйства должны сводиться к следующему:

- создание сферы занятости местного населения в организованных производствах рыборазведения на безрыбных и малорыбных водоемах республики;

- обеспечения всех водоемов республики породным рыбопосадочным материалом и на основе этого резкое увеличение вылова ценных видов рыб. Для удовлетворения все возрастающих потребностей населения республики в полноценных и разнообразных продуктах питания необходимо обеспечить значительный рост производства рыбы, увеличение ее ассортимента и качества.



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