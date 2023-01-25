В Узгене проведён рейд по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних 

В ходе рейда было выявлено 56 несовершеннолетних детей бродящих в ночное время без сопровождения взрослых.
С 16 по 23 января сотрудниками ОВД Узгенского района Ошской области проведена профилактическо-воспитательная работа по выявлению детей, которые бродят в ночное время суток без сопровождения взрослых и предупреждению групповых драк среди несовершеннолетних.
В ходе мероприятия в ночное время были тщательно проверены места, где могут собираться дети, проверены кафе-рестораны, зоны отдыха, магазины и другие места для развлечения. В ходе рейда было выявлено 56 несовершеннолетних детей бродящих в ночное время без сопровождения взрослых.
Также составлен протокол на родителей 34 детей по статье 74 КоАП КР (без сопровождения детей родителями или законными представителями в ночное время сутоок). Направлены предложения и письма в соответствующие государственные органы с целью оказания помощи детям, находящимся в трудных жизненных условиях, и детям из уязвимых групп.
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