Суд назначил дату рассмотрения иска газеты «Вечерний Бишкек» к Kaktus.media

Первомайский районный суд Бишкека назначил дату рассмотрения иска ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» к Kaktus.media.

Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.

По ее данным, слушание начнется 15 февраля. Поводом для судебного разбирательства стала новость о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и увольнении сотрудников. Суммарная сумма иска — 50 миллионов сомов. Из них 25 миллионов требуют с журналиста Дили Юсуповой, главного редактора Натальи Тимирбаевой, а также с учредителя Дины Масловой. Еще 25 миллионов сомов — с самого издания.

В ЗАО считают, что в публикации даны неверные сведения о закрытии издания и банкротстве. Компания также требует опровержения.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256629/