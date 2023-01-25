Суд назначил дату рассмотрения иска газеты «Вечерний Бишкек» к Kaktus.media

Первомайский районный суд Бишкека назначил дату рассмотрения иска ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» к Kaktus.media.
Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.
По ее данным, слушание начнется 15 февраля. Поводом для судебного разбирательства стала новость о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и увольнении сотрудников. Суммарная сумма иска — 50 миллионов сомов. Из них 25 миллионов требуют с журналиста Дили Юсуповой, главного редактора Натальи Тимирбаевой, а также с учредителя Дины Масловой. Еще 25 миллионов сомов — с самого издания.
В ЗАО считают, что в публикации даны неверные сведения о закрытии издания и банкротстве. Компания также требует опровержения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256629/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!