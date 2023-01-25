Депутат при награждении орденом «Баатыр эне» предлагает учитывать также и погибших детей

Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Кыдыкбаев («Ата-Журт Кыргызстан») предлагает внести изменения в закон «О государственных наградах и почетных званиях КР».
Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Инициатор отмечает, что в последнее время на практике в силу ухудшения экологической ситуации, социально-экономического положения, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий в республике, обстановка влияет на увеличение смертности детей, подростков и молодежи от внезапных различных заболеваний, травм, полученных при дорожно-транспортном происшествии.
«Эти обстоятельства также сказываются при представлении матерей к государственным наградам для получения ордена «Баатыр Эне» и медали «Эне даңкы», - говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается наградить орденом «Баатыр Эне» и медалью «Эне даңкы» матерей, у которых в силу определенных ситуаций таких, как ДТП, болезни и убийства, не зависящие от них, погибают дети.
АКИpress
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