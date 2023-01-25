ГКНБ КР: По подозрению в коррупции задержан глава айылного аймака «Бекмолдо» Таласского района Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". Сумма нанесенного ущерба составила более 3,5 млн. сомов.

Управлением ГКНБ КР по Таласской области в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 КР («Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности») Уголовного Кодекса КР, установлена коррупционная схема в деятельности айыльного аймака «Бекмолдо» Таласского района, связанная с освоением бюджетных средств, выделенных для улучшения местной инфраструктуры.

В частности, в 2021 году айылным аймаком «Бекмолдо» Таласского района проведен тендер на проведение ремонтных работ и укладку асфальта проселочных дорог на сумму 24 млн. сомов. После проведенного тендера договор был заключен с ОсОО «Календер Курулуш» и средства в размере 5 млн. 186 тысяч сомов (первым траншем) были переведены на счет указанной подрядной организации.

Далее, подрядной организацией был предоставлен акт выполненных работ с указанием полного освоения перечисленных средств. Кроме этого, ОсОО «Календер Курулуш» ссылаясь на подорожание ГСМ и других материалов, выдвинул требования о необходимости доплаты к основной сумме и приостановил работы. При этом, вышеуказанные проделанные работы не соответствовали стандартам, а фактическая стоимость проделанных работ намного были завышены.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что глава айылного аймака «Бекмолдо» Б.С.С. вступив в преступный сговор с руководителем подрядной организации ОсОО «Календер Курулуш» И.М.А. и технадзором Д.К. подписали акт выполненных работ по завышенным ценам.

В целях выявления и определения суммы завышения фактического объема выполненных работ проведен контрольный подсчет с привлечением специалистов ДЭП-19, Таласского регионального управления по архитектурно-строительному контролю, управления капитального строительства и управления архитектуры Таласского района.

В результате установлено, что фактический объем выполненных работ (укладка гравийного покрытия, установка асбестовых водопроводных труб и ремонт съездов и объездных дорог), составляет не более на 1,5 млн. сомов, тем самым сумма нанесенного ущерба составила более 3,5 млн. сомов.

В рамках данного уголовного дела задержаны и водворены в ИВС УВД Таласской области глава айылного аймака «Бекмолдо» Таласского района, Б.С.С. и директор ОсОО «Календер-Курулуш» И.М.А.