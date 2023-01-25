В Кыргызстане теперь можно проверить, прошла ли машина техосмотр

Введя госномер машины, можно получить информацию о наличии технического осмотра транспортного средства и срок его действия.
Госпредприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» запустило обновленный сервис «Единая автоматизированная информационная система технического осмотра автотранспортных средств». Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.
Система обеспечивает сбор, хранение и использование информации о техническом осмотре транспортных средств. Она подключена во всех аккредитованных диагностических центрах по всей республике, которые в режиме онлайн обеспечивают внесение данных.
Введя госномер машины, можно получить информацию о наличии технического осмотра транспортного средства и срок его действия.
В соответствии с Законом «О дорожном движении в КР» от 20 апреля 1998 года, техническому осмотру подлежат наземные транспортные средства:
1) Используемые в предпринимательской деятельности по перевозке:
-пассажиров (в том числе легковые автомашины (такси);
-грузов;
-опасных грузов.
2) Специальные и специализированные транспортные средства (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, автокраны, автолесовозы, автосамосвалы, автоцементовозы, автоэвакуаторы, транспортные средства для перевозки длинномерных грузов, тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, самоходные специальные технологические машины (СТМ) и транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов).
Периодичность прохождения технического осмотра транспортных средств составляет:
1) По перевозке пассажиров, опасных и специальных грузов — два раза в год.
2) Легковые (такси), оказывающие услуги по перевозке пассажиров, грузопассажирские, грузовые, тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, самоходные специальные технологические машины (СТМ), специальные и специализированные транспортные средства, с годом выпуска:
-до 3 лет — не подлежат;
-от 3 до 7 лет — раз в два года;
-старше 7 лет — ежегодно.
Остальные автомобили проходят технический осмотр в добровольном порядке.
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