В Кыргызстане теперь можно проверить, прошла ли машина техосмотр

Введя госномер машины, можно получить информацию о наличии технического осмотра транспортного средства и срок его действия.

Госпредприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» запустило обновленный сервис «Единая автоматизированная информационная система технического осмотра автотранспортных средств». Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Система обеспечивает сбор, хранение и использование информации о техническом осмотре транспортных средств. Она подключена во всех аккредитованных диагностических центрах по всей республике, которые в режиме онлайн обеспечивают внесение данных.

Введя госномер машины, можно получить информацию о наличии технического осмотра транспортного средства и срок его действия.

В соответствии с Законом «О дорожном движении в КР» от 20 апреля 1998 года, техническому осмотру подлежат наземные транспортные средства:

1) Используемые в предпринимательской деятельности по перевозке:

-пассажиров (в том числе легковые автомашины (такси);

-грузов;

-опасных грузов.

2) Специальные и специализированные транспортные средства (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, автокраны, автолесовозы, автосамосвалы, автоцементовозы, автоэвакуаторы, транспортные средства для перевозки длинномерных грузов, тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, самоходные специальные технологические машины (СТМ) и транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов).

Периодичность прохождения технического осмотра транспортных средств составляет:

1) По перевозке пассажиров, опасных и специальных грузов — два раза в год.

2) Легковые (такси), оказывающие услуги по перевозке пассажиров, грузопассажирские, грузовые, тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, самоходные специальные технологические машины (СТМ), специальные и специализированные транспортные средства, с годом выпуска:

-до 3 лет — не подлежат;

-от 3 до 7 лет — раз в два года;

-старше 7 лет — ежегодно.

Остальные автомобили проходят технический осмотр в добровольном порядке.



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