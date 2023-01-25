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Кыргызстан получит от Швейцарии $9 миллионов на поддержку бедных сел

Реализация программы предусмотрена на следующие пять лет.

Швейцария выделяет более $9 миллионов на поддержку наиболее уязвимых сельских сообществ для повышения устойчивости к изменению климата и рискам стихийных бедствий. Об этом сообщает посольство страны в Кыргызстане. 

Глава дипмиссии Оливье Бангертер и страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН Кожиро Накай подписали соглашение на 2023-2027 годы. 

Уточняется, что правительство Швейцарии выделяет деньги на то, чтобы повысить устойчивость наиболее уязвимых сельских сообществ к изменению климата и рискам стихийных бедствий. 

Средства направляются в Ошскую, Баткенскую и Нарынскую области, где находится в общей сложности 250 тысяч наиболее уязвимых домохозяйств. Бенефициарам будет предоставлена достоверная и своевременная информация о состоянии инфраструктуры и подготовке к стихийным бедствиям. Кроме того, бедные сельчане смогут застраховать скот. 

Реализация программы предусмотрена на следующие пять лет.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256520/ 

           

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