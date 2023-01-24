Пограничники Кыргызстана оказали помощь гражданам Узбекистана

Пограничники Кыргызстана оказали помощь гражданам Узбекистана.

Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР.

20 января 2023 года на территории Узбекистана, вблизи линии государственной границы, напротив населенного пункта Ак-Там Ала-Букинского района произошло возгорание (пожар) сарая, принадлежащего гражданину Республики Узбекистан.

В связи с тем, что у жителей приграничного села Узбекистана не было доступа к воде, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда разрешили им пройти за оградительное сооружение на территорию Кыргызстана за водой.

«Благодаря своевременно оказанной помощи, пожар был быстро потушен», - сказали в ведомстве.

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что в случае возникновения каких-либо вопросов, граждане могут обратиться в ближайшее пограничное подразделение для их урегулирования в соответствии с законодательством.



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