Пограничники Кыргызстана оказали помощь гражданам Узбекистана.
Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР.
20 января 2023 года на территории Узбекистана, вблизи линии государственной границы, напротив населенного пункта Ак-Там Ала-Букинского района произошло возгорание (пожар) сарая, принадлежащего гражданину Республики Узбекистан.
В связи с тем, что у жителей приграничного села Узбекистана не было доступа к воде, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда разрешили им пройти за оградительное сооружение на территорию Кыргызстана за водой.
«Благодаря своевременно оказанной помощи, пожар был быстро потушен», - сказали в ведомстве.
Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что в случае возникновения каких-либо вопросов, граждане могут обратиться в ближайшее пограничное подразделение для их урегулирования в соответствии с законодательством.
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