Кыргызстан и Казахстан планируют снять телесериал на тему «Манкурта»

В повестку дня также вошло обсуждение сотрудничества в области кинематографии.

В Бишкеке состоялась встреча министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбека Максутова с министром информации и общественного развития Казахстана Дарханом Кыдырали.

Как сообщает ведомство, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, информации и СМИ, кинематографии и молодежной политики.

Алтынбек Максутов в своем приветствии отметил, что за прошедший год состоялись крупные мероприятия, которые однозначно укрепили братские связи сторон, и кыргызская сторона готова далее вносить свой вклад в повышение доверия между Кыргызстаном и Казахстаном.

По части информации, в частности казахской стороной в рабочем порядке был передан проект меморандума о взаимопонимании в области информации (направят по дипканалам), на базе которого стороны могли бы вести наиболее тесное сотрудничество.

Кроме того, было обсуждено интегрирование казахской и кыргызской медиаиндустрий с такими социальными сетями, как Тик-Ток, Фейсбук, Инстаграмм и корпорацией Google в целом, учитывая, что Meta Platforms Inc. - американская транснациональная холдинговая компания открыла офис в Казахстане.

В повестку дня также вошло обсуждение сотрудничества в области кинематографии.

Так, было предложено создание совместного телесериала на тему «Манкурта» по мотивам романа «И дольше века длится день» в дань великому писателю Чингизу Айтматову, которому в 2023 году исполнилось бы 95 лет.

Дархан Кыдырали также отметил готовность к распространению кыргызского контента в Казахстане и обмену опытом среди блогеров. Министр Алтынбек Максутов предложил задействовать молодежную платформу «Келечек» по вопросу обмена блогерами.

По итогам встречи стороны отметили обоюдную готовность к взращиванию плодотворного сотрудничества во благо упрочения дружественных отношений между Кыргызстаном и Казахстаном.



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