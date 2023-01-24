Акыйкатчи против хирургической кастрации педофилов. Депутаты возмущены

Она отметила, что поддерживает меры по усилению ответственности за преступления против детей.
Сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова выступила против законопроекта о введении хирургической кастрации педофилов.
Она отметила, что поддерживает меры по усилению ответственности за преступления против детей.
«Но у нас международные договоры. Хирургическую кастрацию надо тщательно исследовать. Этот вид наказания принят в Чехии, Польше и некоторых штатах США, но результат до конца не изучен. Надо помнить о судебной ошибке и несправедливых судебных решениях», — заявила Атыр Абдрахматова.
Депутату Гуле Кожокуловой не понравилось выступление Атыр Абдрахматовой. «Человек, который уполномочен защищать права и свободы граждан, говорит, что поддерживает концепцию законопроекта», — заметила она.
Нардеп заявила, что инициатива ее коллеги Улана Бакасова противоречит Конституции. «Никто не может подвергаться наказанию, унижающему честь и достоинство. Антиконституционные меры не должны вноситься в парламент. Да, насилие против детей — это преступление, никто его не оправдывает. Хирургическая кастрация — это метод удаления репродуктивного органа путем хирургического вмешательства», — сказала она.
Отметим, комитет рассматривает законопроект депутата Улана Бакасова о введении хирургической кастрации педофилов.
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