Экономия электроэнергии. В Бишкеке будут веерно отключать уличное освещение

В Бишкеке уличное освещение будет работать пофазно.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете отметили, что в связи с сильными холодами значительно возросло потребление электроэнергии, что приводит к чрезмерной нагрузке на электросетевое оборудование.

«Во избежание крупных аварий, выхода из строя энергооборудования, учитывая риски дорожно-транспортных аварий в ночное время без уличного освещения, вводится его пофазное отключение в часы максимальных нагрузок», — сообщили в мэрии.

Без света останутся бульвары, парки, скверы и велодорожки. Кроме того, будут отключать подсветку рекламных щитов в ночное время суток до стабилизации положения в энергосистеме.

Напомним, на прошлой неделе в Министерстве энергетики признали, что в Кыргызстане введены веерные отключения света. По их словам, если не отключать электричество на 1-1,5 часа, из строя могут выйти трансформаторы.

В ведомстве предоставили график отключения электричества по областям страны и Бишкеку.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256532/