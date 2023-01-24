Экономия электроэнергии. В Бишкеке будут веерно отключать уличное освещение

В Бишкеке уличное освещение будет работать пофазно.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В муниципалитете отметили, что в связи с сильными холодами значительно возросло потребление электроэнергии, что приводит к чрезмерной нагрузке на электросетевое оборудование.
«Во избежание крупных аварий, выхода из строя энергооборудования, учитывая риски дорожно-транспортных аварий в ночное время без уличного освещения, вводится его пофазное отключение в часы максимальных нагрузок», — сообщили в мэрии.
Без света останутся бульвары, парки, скверы и велодорожки. Кроме того, будут отключать подсветку рекламных щитов в ночное время суток до стабилизации положения в энергосистеме.
Напомним, на прошлой неделе в Министерстве энергетики признали, что в Кыргызстане введены веерные отключения света. По их словам, если не отключать электричество на 1-1,5 часа, из строя могут выйти трансформаторы.
В ведомстве предоставили график отключения электричества по областям страны и Бишкеку.
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