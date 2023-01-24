Евро взлетел почти до 94 сомов — официальный курс Нацбанка

Нацбанк определил официальные курсы иностранных валют к сому, которые будут действовать с 24 января.

Так, по отношению к сому выросли курсы всех основных котируемых валют.

Курс доллара повысился на 0.07% — 86.1391 сома

Курс евро повысился на 0.61% – до 93.8744 сома

Курс российского рубля повысился на 1.14% – до 1.2590 сома

Курс казахстанского тенге повысился на 0.16% – до 0.1864 сома



Экономист