В Иссык-Кульской области проложат канализацию, проект оценивается в $61 млн

На сегодняшний день французская компания заканчивает работы проектно-сметной документации.
В Иссык-Кульской области (от с. Бостери до с. Кара-Ой) планируется проложить канализацию. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил первый заместитель директора государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Жолдошбек Абдыраев.
По его словам, на сегодняшний день французская компания заканчивает работы проектно-сметной документации.
«Предварительно, проектная стоимость составляет 61 млн долларов США. В рамках проекта также планируется строительство насосной станции в селе Бостери», - сказал он.
Уточняется, что проект планируется внести на рассмотрения депутатов Жогорку Кенеша весной 2023 года.
Отметим, расстояние между селами Бостери и Кара-Ой на автомобиле составляет — 15 км на прямую 11 км.
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