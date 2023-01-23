Задержанному за взятку следователю ГКНБ избрали меру пресечения

В отношении задержанного в Оше за взятку следователя ГКНБ суд избрал меру пресечения.
Об этом сообщает Бишкекский городской суд.
"Решением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении следователя применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО ГКНБ сроком до 19 марта", - сообщили в суде.
Напомним, по данным Генпрокуратуры КР, в Оше был задержан следователь ГКНБ при получении взятки в размере 15 тысяч долларов.
"19 января 2023 года в Генпрокуратуру Кыргызской Республики обратился с заявлением О.А. о принятии мер к следователю УГКНБ КР по городу Ошу и Ошской области Т.Ы. и другим должностным лицам ведомства, которые вымогают у него взятку в размере 20 тысяч долларов США за прекращение в отношении него уголовного преследования.
По указанному заявлению следственным управлением Генпрокуратуры КР возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.3 ("Вымогательство взятки в особо крупном размере") УК КР.
20 января 2023 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в здании УГКНБ КР по городу Ошу и Ошской области с поличным задержан следователь Т.Ы. в момент получения взятки в размере 15 тысяч долларов США".
URL: https://www.vb.kg/426511
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!