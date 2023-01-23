В Кыргызстане регистрация на хадж-2023 начнется 24 января

Регистрация на хадж в этом году начнется 24 января.
Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман.
По ее данным, регистрация продлится до 14 февраля.
"Претенденты, собирающиеся в хадж, находящиеся в электронной очереди с 2019-2022 гг., должны до окончания рабочего времени в банке оплатить 1000 долларов и предоставить квитанции и документы, связанные с регистрацией.
Заявители, находящиеся в очереди с 2019-2022 годов, будут исключены из электронного списка хаджа, если они не заплатят 1000 долларов в течение платежного периода.
"Регистрация кандидатов, желающих отправиться в хадж, будет осуществляться с 20 февраля по 6 марта на основании паспорта ID-card. "Кандидаты не могут зарегистрироваться, не заплатив 1000 долларов США и 1000 невозвратных сомов", - говорится в сообщении.
Регистрация кандидатов осуществляется в областных, городских казыятах и районных хатыбиятах.
URL: https://www.vb.kg/426506
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!