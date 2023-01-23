В Бишкеке вспышка кори? Ответ Минздрава 

В Бишкеке зарегистрировано 4 случая кори.
Эту информацию подтвердили в Минздраве.
Один случай завозной из Турции. Как объяснили в ведомстве, сейчас в мире идет вспышка кори.
Ранее в соцсети медики написали, что в столице вспышка кори. Они рекомендуют прививать детей от заболевания. В Минздраве ответили, что это не вспышка, а постоянная циркуляция.
АКИпресс
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