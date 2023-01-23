Директоров школ, которые планируется построить за счёт РФ и ЕСФР, будет назначать Минпросвещения России, - депутат

Если руководитель будет назначаться с их стороны, то кто будет обеспечивать школы, спросил депутат.

В соглашении указано, что назначение руководителей школ производится Министерством просвещения России из числа граждан РФ, сообщил депутат Улугбек Ормонов («Ишеним») 23 января на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.

На заседании Комитета рассматривался проект Соглашения о строительстве Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития 9 школ на территории Кыргызстана.

«Эти школы будут кыргызской стороны или российской?» - поинтересовался депутат.

По словам министра образования и науки Уланбека Мамбетакунова, это будут совместные школы, директоров назначает Минпросвещения РФ после согласования с Минобразования КР.

Депутат посоветовал, чтобы не получилось, как с другими такими школами. «Завтра потом скажем, что не можем содержать и отдадим их РФ», - сказал он.

Такого не будет, заверил министр образования.

Если руководитель будет назначаться с их стороны, то кто будет обеспечивать школы, спросил депутат.

Школы будет обеспечивать кыргызская сторона, но школа не будет платной, ответил министр.

«Я считаю Соглашение хорошее, но к заседанию парламента министр должен подготовиться или привести с собой заместителя, который сможет ответить на вопросы», - сообщил депутат.

АКИpress