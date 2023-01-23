В 2022 году из накопительной части пенсий выплачено 300 млн сомов для погашения кредита и первоначального взноса по ипотеке, - Соцфонд

Законопроект в первом чтении представил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.
Комитет по социальной политике сегодня, 23 января 2023 года, рассмотрел законопроект «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О Социальном фонде Кыргызской Республики», «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике»)».
Законопроект в первом чтении представил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.
В ходе обсуждения депутат Жылдыз Садырбаева спросила о наличии рисков при применении предлагаемых финансовых инструментов.
На что Алиев ответил, что в мировой практике широко применяется опыт инвестирования средств пенсионных накоплений в иностранную валюту, драгоценные металлы.
Депутат Аида Исатбек кызы спросила, на каком основании будет Соцфонд вести деятельность при покупке валюты, драгметаллов.
Депутат Гулкан Молдобекова уточнила сроки введения инструментов, а также интересовалась выплатами населению.
Алиев сообщил, что в прошлом году осуществлены различные выплаты из накопительной части пенсий 13 тыс. 627 гражданам на сумму 389 млн сомов, 300 млн сомов составили выплаты на погашение действующего кредита по ипотеке, а также первоначальные взносы по ипотеке.
По итогам обсуждения законопроект одобрен в первом чтении.
Tazabek
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