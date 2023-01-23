Комитет ЖК одобрил законопроект, разрешающий размещение средств пенсионных накоплений на депозиты в инвалюте и драгметаллы

Законопроект в первом чтении представил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

Комитет по социальной политике сегодня, 23 января 2023 года, рассмотрел законопроект «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О Социальном фонде Кыргызской Республики», «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике»)».

Законопроект в первом чтении представил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

По его словам, Социальный фонд осуществляет управление средствами пенсионных накоплений.

«В настоящее время Социальный фонд ведёт консервативную инвестиционную политику, значительную долю размещенных пенсионных активов занимают традиционные финансовые инструменты, такие как государственные ценные бумаги и депозиты в коммерческих банках», - сказал глава Соцфонда.

Он сообщил, что законопроектом предлагается в целях прироста средств пенсионных накоплений расширить перечень активов для инвестирования пенсионных накоплений в новые финансовые инструменты, такие как драгоценные металлы (золото, серебро, платина и другие драгоценные металлы) и ценные бумаги Национального банка.

Кроме этого, предлагается размещение средств пенсионных накоплений на депозиты в иностранной валюте, так как в настоящее время вклады в иностранную валюту остаются одним из важных направлений деятельности финансовых институтов.

Tazabek