Депутат недоволен распределением участков для строительства 9 школ Россией на территории Кыргызстана

«У нас что другие школы без электроэнергии и воды работают?» - сказал депутат.

По каким критериям выбирали участки для строительства школ, спросил депутат Бакыт Сыдыков («Ата-Журт Кыргызстан») у министра образования и науки Уланбека Мамбетакунова 23 января на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.

На заседании Комитета рассматривался проект Соглашения о строительстве Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития 9 школ на территории Кыргызстана.

По словам министра, российская сторона просила выделить участки в районе 3 га, также к месту строительства объекта должны быть подведены инженерные коммуникации, бесперебойное электроснабжение и водоснабжение.

«У нас что другие школы без электроэнергии и воды работают?» - сказал депутат.

«Некоторые местные власти выделили участки на месте бывших свалок, чтобы в рамках строительства очистить территорию. Российская сторона не согласилась с такими участками, так как расходов больше потребуется», - объяснил Мамбетакунов.

«Думаю, что это неправильно. Кто-то уже решил, видимо. В прошлом году в Бишкеке 15 школ построили. В городе Жалал-Абад много кто на русскому языке говорит. Почему не строите в отдаленных сёлах? В городах строите школы. Вот в Узгенском районе планируете построить школу в селе. Это хорошо. Почему вы не предлагаете другие участки?» - поинтересовался Сыдыков.

В последующем через другие гранты планируется построить школы в ряде сел, ответил министр образования.

То, что в последующем, будет обсуждаться позже, нужно говорить в рамках этого проекта, сказал депутат. «Я не против Соглашения, я не понимаю ваше распределение», - добавил он.

Сыдыков предложил пересмотреть участки, так как на заседании парламента ещё больше вопросов возникнет.

АКИpress