Машину разорвало на части. В УПСМ рассказали подробности страшной аварии

В результате ДТП, произошедшего минувшей ночью в Бишкеке на улице Токомбаева, погибли два человека. Еще двое получили травмы.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.
«Авария произошла примерно в 23.20. Машина двигалась с востока на запад. За рулем находилась 18-летняя девушка. Она не справилась с управлением, из-за чего автомобиль врезался в опору рекламного щита и машину разорвало на две части. На месте погибли два человека, оба пассажиры: 22-летний парень, чья личность установлена, и девушка 20-25 лет, личность устанавливается. Водитель и еще одна пассажирка 19 лет с различными травмами госпитализированы в Клиническую больницу скорой медицинской помощи», — проинформировали редакцию.
По факту произошедшего начато расследование. Назначены экспертизы.
В УПСМ Бишкека призывают водителей соблюдать скоростной режим и напоминают о трагических последствиях нарушения Правил дорожного движения.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, снятое на месте происшествия. На кадрах девушка, сидя в искореженном авто, пытается дозвониться брату. Очевидцы происшествия просят ее дождаться приезда скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/256376/
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