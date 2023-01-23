Даже при повышении тарифов на свет, в КР они останутся самыми низкими в СНГ

В мире Кыргызстан стоит на четвертом месте по дешевой электроэнергии.

Энергетическая ситуация в ближайших соседних странах наглядно показала, что перспектива энергетического коллапса в Кыргызстане настолько реальна и уже ощутима, что обязывает правительство пойти на решительные и непопулярные у населения меры, немного повысив тарифы на электроэнергию. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился экономический эксперт Денис Бердаков.

Политолог считает оправданным данный шаг, который по его мнению, назрел уже много лет назад, для выхода из затяжного энергокризиса. Даже после повышения, тарифы на электроэнергию для населения в Кыргызстане останутся самыми дешевыми среди стран СНГ. На сегодняшний день они составляют 0,77 тыйынов.

Он отметил, что к примеру, в Казахстане население платит за 1 кВтч электроэнергии 3,54 сома, в Узбекистане 2,23 сома, в Таджикистане 2,20 сомов, в России 4,6 сомов, а в Китае 6,75 сомов.

В мире Кыргызстан стоит на четвертом месте по дешевой электроэнергии. Президент Кыргызстана 21 января анонсировал о том, что с мая 2023 года тариф составит 1 сом за 1 кВтч. И даже в этом случае в Кыргызстане электроэнергия остается самой дешевой в регионе. До 1 сома это крайне маленькое повышение. С таким повышением мы сможем только повысить зарплату энергетикам. По хорошему надо было поднимать еще немного больше" - отметил эксперт. Бердаков добавил, что Кыргызстану уже давно не хватает мощностей, вырабатываемых ГЭС, а вынужденный импорт электроэнергии зимой, изношенность оборудования в совокупности привели к образованию многомиллиардного долга отечественной энергетической отрасли, а точнее в 137 млрд сомов.

"К тому же, стоимость нашей электроэнергии десятилетиями является чуть ли не ниже себестоимости. Это блокирует развитие энергетики. Энергосистема на сегодня находится в плачевном, практически в критическом состоянии. Причем, к этому состоянию она шла с 1991 года. Система настолько изношена, что есть опасность навсегда потерять энергетическую отрасль", - говорит Бердаков.

Эксперт отмечает, что для выхода из кризиса надо поднять тарифы как минимум до 2-3 сомов, однако Президент понимает как это будет трудно для людей и поднимает всего на несколько тыйынов.

"Нам просто необходимо срочно начать модернизировать энергосистему. И я считаю, что Кыргызстан должен делать ставку на крупные гидроэлектростанции. Для страны в разы выгоднее строить полномасштабные ГЭС. У нас мощный гидропотенциал. Выгоднее построить каскад ГЭС стоимостью несколько миллиардов долларов и в два-три раза увеличить выработку электроэнергии. Здесь будут и объемы, и стабильность выработки", - объясняет свою точку зрения он. В населенных же пунктах, где с электричеством неважно, можно использовать возможности микроГЭС", - добавил Бердаков.

vb.kg