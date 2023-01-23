Глава кабмина поручил ускорить строительство складов матрезервов в регионах

Глава кабмина отметил необходимость ускорения строительных работ.

На очередном заседании кабмина Акылбек Жапаров запросил информацию по исполнению поручения относительно строительства складов государственного фонда материальных резервов во всех областях республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев отметил, что в настоящее время время идёт подготовка к строительству трёх складов, в том числе в Баткенской области.

Глава кабмина отметил необходимость ускорения строительных работ.

"Строительство складов должно быть начато к марту текущего года. Следует ускорить этот процесс, так как этот вопрос, - обеспечение продовольственной безопасности страны, относится к первоочередным. Необходимые средства будут выделены",- сказал Акылбек Жапаров.





URL: https://www.vb.kg/426488