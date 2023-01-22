Чтобы не оказаться в каменном веке, тариф на свет нужно повышать - Абдыкадыров

Для меня очевидно, что повышать стоимость электроэнергии необходимо.

Лидер «Молодежной прогрессивной партии», общественный деятель Замир Абдыкадыров прокомментировал ИА «Кабар» намерение властей увеличить тарифы на электроэнергию с 77 тыйынов за кВт/ч до одного сома. Он считает, что если не повысить цены на свет, может произойти коллапс, который похоронит энергетику.

«После повышения тарифов в среднем семья, живущая в многоквартирном доме с центральным отоплением или обогревается газом, будет платить за свет на 50-60 сомов в месяц больше. Я не вижу в этом проблемы, тем более, что сейчас стоит вопрос о выживании энергетики в принципе. Если мы потеряем эту отрасль, мы потеряем все, рухнет экономика, и мы вернемся в каменный век», - считает Абдыкадыров.

При этом он отметил, что есть другой вопрос - это тарифная политика в отношении тех, у кого нет возможности отапливать жилье кроме как электричеством. «Для них должен быть отменен этот унизительный лимит в 700 киловатт в месяц, после превышение которого тариф возрастает в три раза. У нас достаточно таких многоэтажных домов, где нет отопления, горячей воды и газа. Все на электричестве и в таких квартирах тоже проживают не самые богатые люди - врачи, учителя, милиционеры и военные. В лимит 700 киловатт им просто нереально вписаться, это нужно учесть. Пусть они за весь объем потребления платят по 1 сом как все. Сейчас с них частные посреднические компании берут почти в 3 раза больше после превышения лимита. Этих посредников нужно убирать. Правительство должно быть последовательно и социально ответственно», - сказал он.

«Для меня очевидно, что повышать стоимость электроэнергии необходимо. Или мы останемся у разбитого корыта.

Для тех семей, которым совсем тяжело, а также безработных и малоимущих, правительство должно разработать меры соцподдержки», - подчеркнул Замир Абдыкадыров.

Кабар