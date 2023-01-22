В Кыргызстане начинается регистрация на хадж-2023

Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что регистрация на хадж начнется с 24 января.
В ДУМК уведомили, что верующие, находящиеся в электронной очереди с 2019-2022 годов, должны оплатить $1 тысячу в «РСК банк» с 24 января по 14 февраля и предоставить квитанцию в областные, районные и городские казыяты. Кто не внесет этот взнос в банк, будут исключены из электронной очереди.
Кыргызстанцы, намеревающиеся впервые отправиться в хадж, должны пройти регистрацию с 20 февраля до 6 марта и оплатить в «РСК банк» взнос размером $1 тысячу, а также осуществить безвозвратный взнос в размере 1 тысячи сомов.
Эти паломники также должны предоставить документы и квитанцию в областные, районные и городские казыяты.
Напомним, Саудовская Аравия выделила 6 тысяч квот для кыргызстанских паломников на участие в хадже в 2023 году.
В электронной базе 4 тысячи 313 граждан стоят в очереди на паломничество.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256312/
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