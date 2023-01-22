Правозащитники пожаловались в Генпрокуратуру на мэрию Каракола

Правозащитники ОО «Вентус» пожаловались на мэрию Каракола в Генеральную прокуратуру.

Подробности рассказал 24.kg Камиль Рузиев.

По его словам, ранее сотрудники организации обратились к городским властям с требованием предоставить информацию, сколько муниципальных детских садов и школ передано в частные руки. Однако в мэрии отказались давать данные.

Правозащитники потребовали от Генпрокуратуры дать частное определение и правовую оценку действиям чиновников мэрии, которые не предоставляют сведения, нарушая тем самым закон о доступе к информации.

Генпрокуратура приняла заявление правозащитников к рассмотрению.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256287/