Правозащитники пожаловались в Генпрокуратуру на мэрию Каракола

Правозащитники ОО «Вентус» пожаловались на мэрию Каракола в Генеральную прокуратуру.
Подробности рассказал 24.kg Камиль Рузиев.
По его словам, ранее сотрудники организации обратились к городским властям с требованием предоставить информацию, сколько муниципальных детских садов и школ передано в частные руки. Однако в мэрии отказались давать данные.
Правозащитники потребовали от Генпрокуратуры дать частное определение и правовую оценку действиям чиновников мэрии, которые не предоставляют сведения, нарушая тем самым закон о доступе к информации.
Генпрокуратура приняла заявление правозащитников к рассмотрению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256287/
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