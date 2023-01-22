Акылбек Жапаров: Мы доказали, что мечты можно воплотить в реальность

Мы доказали, что мечты можно воплотить в реальность.
Удалось запустить крупные проекты, которые долгие годы простаивали. Месторождение Кумтор - локомотив нашей экономики - был возвращен народу Кыргызской Республики. Это, несомненно, войдет в историю суверенного Кыргызстана. Об этом заявил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе республиканского совещания с главами областных государственных администраций и органов местного самоуправления.
"Глава кабмина добавил, что от горнодобывающего сектора поступило 48,3 млрд сомов, что более чем в два с половиной раза больше по сравнению с предыдущими годами (в 2019 поступило 13 млрд сомов).
"В 2021 мы получили от Кумтора 10 тонн, в 2022 году эта цифра составляла 17,2 тонны золота, при этом, по данным Национального банка, у нас сейчас остается более 40 тонн чистого золота. Отныне крупные месторождения будут разрабатываться нашим государством, а их доходы будут расходоваться на нужды народа, на реализацию стратегических проектов", - подчеркнул Акылбек Жапаров".
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