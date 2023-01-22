За выброс мусора в неположенном месте бишкекчанин привлечен к штрафу

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством часто фиксирует факты выброса производственных и промышленных отходов в неположенных местах.

Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, инспекторами с поличным пойман горожанин, который выбрасывал швейные отходы на улице Джаманбаева,31/3. Индивидуальный предприниматель Оморбеков К. за такое действие понесет ответственность по части 2 статьи 115 Кодекса КР "О правонарушениях". На месте вынесено постановление о наложении штрафных санкций в размере 23 тысяч сомов.

Мебельная компания "Мин Бир Жыгач" складировала отходы от цеха на прилегающей территории. На них составлен протокол по статье 114. Инспекторами вынесено постановление о наложении штрафных санкций на 13 тысяч сомов.

Муниципальная инспекция напоминает, что мусорные контейнеры предусмотрены для бытовых отходов горожан. Компаниям, частным и индивидуальным предпринимателям необходимо составлять договор о вывозе мусора с мусоровывозящими организациями. Категорически запрещается выброс в обычные контейнеры производственных, промышленных и медицинских отходов, также складирование любых отходов на муниципальной территории. По фактам нарушения инспекцией будут составляться протоколы на всех лиц, независимо от форм собственности и независимо от того, признают они вину или нет.



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