Минобразования думает провести в профлицеях конкурс директоров, работающих более 5 лет

Министерство образования и науки планирует провести конкурсный отбор директоров государственных организаций начального и среднего профессионального образования.

Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте кабинета министров для общественного обсуждения, руководство деятельностью спуза осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности Министерством образования.

Конкурсный отбор кандидата на должность директора учебного заведения начального профессионального образования проводится в порядке, утверждаемом кабмином. Руководители и педагогические работники учебного заведения проходят аттестацию в порядке, устанавливаемом Минобразования.

Директор спуза назначается на должность сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть директором более десяти лет в одном и том же спузе.

В случае принятия данного постановления Минобразования должно будет в трехмесячный срок организовать проведение конкурса в государственных учебных заведениях, должность директора в которых замещается одним и тем же лицом 5 и более лет подряд.

Кроме того, проектом вносится норма, по которой отчисленному из спуза студенту подлинник документа об образовании и академическая справка выдаются после погашения финансовых и материальных задолженностей, в том числе возмещения стоимости обучения на бюджетной основе в случаях, предусмотренных законодательством КР.



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