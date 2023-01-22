Глава кабмина назвал необходимостью повышение тарифов на питьевую воду

Тарифная политика по питьевой воде требует изменений.

Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сказал на совещании с главами районных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Жапаров на совещании отдельно остановился на вопросах предоставления питьевой воды.

"Вода в водозаборах, находящихся в открытых пространствах, застыла. В течение трех дней я ознакомился с состоянием таких водозаборов. В следующем году будут приняты меры по решению этой проблемы, в том числе будет проложена система питьевой воды под землей, установлены насосы", - сказал он.

Жапаров подчеркнул, что в наступившем году тарифная политика на питьевую воду "требует изменений".

"По ситуации в городе Майлуу-Суу вы все в курсе. Муниципалитет не может справиться с обслуживанием сооружений, потому что тариф низкий, меньше себестоимости. Необходимо оперативно подготовить методические рекомендации, положения и нормативно-правовые документы по определению стоимости тарифа на питьевую воду.

Житель Бишкека платит 5 сомов 38 тыйынов за один кубометр (1 000 литров) воды, тогда как ее себестоимость составляет 7 сомов 70 тыйынов. Муниципальный тариф на 1 кубометр воды установлен в размере 8 сомов в Чуйской области, 15 сомов - в Джалал-Абадской области, но в некоторых районах (Узгенский район) достигает 39 сомов.

Мы покупаем 0,5 литра бутилированной воды за 15 сомов, но не платим реальную цену за воду, вытекающую из крана", - сказал он.



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