 ГКНБ КР: О задержании должностного лица  Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР

Бишкек, "Саясат.kg". Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
ГКНБ КР, в рамках материалов досудебного производства озбужденного по ст. 336 УК КР (Коррупция) 18 января 2023 года произведено задержание директора государственной экспертизы при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР М.У.Ж.
Установлено, что в период его нахождения на должности начальника управления капитального строительства Чуйской области «М.У.Ж.» в целях извлечения материальной выгоды начал создавать искусственную волокиту генеральному подрядчику «Дос-Строй», выразившихся в виде затягивания перечисления денежных средств, а также отказа от принятия объемов выполненных работ. Указанные действия «М.У.Ж.» были направлены на склонение ОсОО «Дос-Строй» к заключению договора субподряда с аффилированной с ним строительной фирмой ОсОО «Болот Уста».
В свою очередь, со стороны «Болот Уста» в качестве т.н. «отката» должностным лицам УКС Чуйской области было выплачено более 3 млн. сомов. При этом, полученный объем строительных работ по строительству средней школы в с. Беловодское не был выполнен, в связи с чем значительно затянулись сроки сдачи социального объекта.
Согласно аудиторского заключения ущерб от противоправных действий указанных лиц составил порядка 4 млн. 500 тысяч сомов.
Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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