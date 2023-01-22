Депутат предлагает признать утратившими силу нормы о надбавках к пенсиям судей

Жогорку Кенеш с 19 января вынес на общественное обсуждение проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный закон «О статусе судей Кыргызской Республики».

Инициатором законопроекта выступил депутат Жениш Токторбаев («Ата-Журт Кыргызстан»).

Целью проекта закона, по словам автора поправок, является обеспечение справедливого назначения пенсий и оптимизация расходов республиканского бюджета на выплату надбавок, не носящих страховой характер.

Так, в целях усиления страховых принципов назначения пенсий и оптимизации средств республиканского бюджета предлагается признать утратившими силу нормы о надбавках к пенсиям судей, в частности абзацев второго-пятого части 4, частей 5, 6, 7 статьи 34 конституционного закона «О статусе судей».

В соответствии со статьей 34 конституционного закона «О статусе судей», судьям в отставке начисляется надбавка к назначенной пенсии в следующем порядке и размерах:

1) при стаже работы в качестве судьи от 15 до 20 лет - надбавка в 1,5-кратном размере от назначенной пенсии;

2) при стаже работы в качестве судьи от 20 до 25 лет - надбавка в 2-кратном размере от назначенной пенсии;

3) при стаже работы в качестве судьи 25 и более лет - надбавка в 2,5-кратном размере от назначенной пенсии.

Надбавки были установлены за счет средств республиканского бюджета.

На сегодняшний день максимальная сумма начисленной пенсии судьи составляет 192 783 сома, из них начисленная пенсия 129 832 сома, надбавка – 62 951 сом.

Высокую пенсию судьи получают в связи высокой заработной платой, которая установлена в целях предотвращения коррупционных проявлений в судебной системе и установлением к судьям повышенных требований, а также в целях материального и социального обеспечения, соответствующих высокому статусу судьи.

Кроме этого, судьи подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета.

Также судьи подлежат обязательному медицинскому страхованию за счет средств государства. Расходы, связанные с лечением в период болезни, компенсируются за счет средств государства. В период болезни судьи, с подтвержденной медицинской справкой, за ним сохраняется среднемесячная заработная плата.

В случае причинения судье в связи с исполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, ему ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между заработной платой и назначенной пенсией без зачета выплат, полученных по обязательному государственному страхованию.

Лицам, полномочия которых прекращены при наличии судейского стажа 20 и более лет выплачивается единовременное пособие из расчета среднемесячной заработной платы по последней должности за каждый полный год работы судьей, но не менее его годовой заработной платы.

Таким образом, судьям обеспечиваются соответственно их статусу социальные и материальные гарантии, помимо этого судьям, полномочия которых прекращены выплачиваются миллионные средства за счет средств республиканского бюджета.

Согласно статье 34 конституционного закона основную часть пенсии судьи получают на общих условиях в соответствии с законом «О государственном пенсионном социальном страховании».

По данным Социального фонда, средний размер пенсии в Кыргызстане на сегодняшний день составляет 8080 сомов, а минимальный размер пенсии составляет около 1500 сомов. «Будет несправедливым, что судьи получают надбавки из бюджета, предусмотренных для незащищенных слоев населения», - считает депутат.

В связи с тем, что судьи за время своей трудовой деятельности получают высокую заработную плату, соответственно, пенсия назначается в достаточно высокой сумме, превышающей в разы средний размер пенсии и размеры пенсий других категорий работников, отметил Токторбаев. В пример он привел, что работники образования получали невысокие заработные платы, и, соответственно, им назначается невысокая пенсия в пределах 4-5 тысяч сомов, даже при низком уровне пенсии указанных работников к их пенсиям не установлена надбавка по аналогии с судьями.

«В случае принятия настоящего проекта закона, было бы возможным сэкономить средства государственного бюджета и направить их на повышение пенсий других социально уязвимых слоев населения. Большие диспропорции в надбавках у судей и других категорий населения вызывают много вопросов у общества, указывается на несправедливость их назначения и все чаще ставится вопрос об их отмене», - пишет инициатор законопроекта.

АКИпресс