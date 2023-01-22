Загрязнение воздуха в Бишкеке. Минприроды проверит все датчики измерений РМ2.5

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора проводит анализ всех имеющихся в Бишкеке датчиков измерений частиц РМ2.5 и совокупности датчиков анонимных пользователей и общественных объединений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, согласно данным на сайте IQAir, по которым столица находится на первом месте по уровню загрязнения атмосферного воздуха, применяют метод подсчета среднего значения. При этом для сбора информации используются не только сведения Гидрометеорологической службы, но и общественных, анонимных и индивидуальных источников.

Такой метод расчета считается неправильным: частицы имеют локализованный характер, то есть один участок города может быть чище либо грязнее другого.

«Для выведения точных данных применяется следующая методология: берутся несколько ближайших датчиков, суммируется и выводится среднее значение. При этом, согласно интервалу сходимости, он не должен превышать 20 процентов. В случае такой ошибки данные из такого источника не берутся», — объяснили в ведомстве.

Чиновники признают, что загрязнение воздуха в Бишкеке превышает нормы, но утверждают — «соответствующие работы по снижению его уровня продолжаются».

«Контроль за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на территории Кыргызской Республики проводится в Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмаке и Чолпон-Ате на 14 пунктах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, работающих в ручном режиме, одной автоматической станции и с помощью 50 датчиков Clarity Node-S. Измеряются следующие концентрации: пыль общая, РМ10, РМ2.5, РМ1, диоксид серы, оксид и диоксид азота, формальдегид», — добавили в министерстве.

Загрязнение атмосферного воздуха определяется по значениям концентраций примесей в мг/м3. Уровень загрязнения воздуха оценивается при сравнении концентраций примесей с ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе.

Для оценки загрязнения атмосферы применяются следующие показатели:

-ПДК — концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в милиграммах вещества на 1 кубический метр воздуха (мг/м3);

-ПДКм.р. — предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, в мг/м3;

-ПДКс.с. — предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, мг/м3.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

-СИ (стандартный индекс) — наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на -ПДКм.р. из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями;

-НП — наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями, в процентах.

Напомним, накануне заместитель главы ведомства Алмазбек Туманов заявил в парламенте, что не доверяет датчикам измерения качества воздуха, которые используют НПО, так как они показывают более высокие цифры, чем датчики Гидрометеорологической службы.

В декабре 2022 года подвергла сомнению данные экоактивистов и министр природных ресурсов Динара Кутманова. Она также заявила, что сведения общественного объединения «МувГрин» и Гидрометеорологической службы резко разнятся.

Отметим, что оба заявления чиновников сделаны во время пикового загрязнения воздуха в Бишкеке, когда столица держалась в лидерах антирейтинга в течение нескольких суток.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256209/