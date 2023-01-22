Лицей имени Чингиза Айтматова также эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сообщение о заложенном взрывном устройстве сегодня также поступило в школу № 33, расположенную в том же районе города.
Учеников Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова, расположенного в Свердловском районе столицы, также эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.
«Детей вывели из здания. На месте находятся сотрудники милиции. Лицей полностью оцепили», — сказал собеседник.
Сообщение о заложенном взрывном устройстве сегодня также поступило в школу № 33, расположенную в том же районе города.
Напомним, 9 декабря 2022 года сообщения о якобы заложенной бомбе поступили в целый ряд образовательных учреждений Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/256218/
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