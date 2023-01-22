Администрация Садыра Жапарова ждет креативных людей со всего мира

Представитель администрации президента Азамат Темиркулов заявил сегодня на круглом столе, что ведомство приглашает креативных людей со всего мира в Кыргызстан.
По его словам, это нужно, чтобы развивать креативную экономику, и государство все делает для этого. Он добавил, что власти определили три приоритетных направления развития: креативные индустрии, цифровизация и зеленая экономика, уточнив, что они взаимосвязаны.
«Креативщикам нужна «цифра» и интернет. Поэтому в наших планах они идут параллельно. А почему зеленая экономика? Людям творческим приятнее работать на природе, в хорошей обстановке. Я хотел бы обратиться ко всем креативщикам мира от Юго-Восточной Азии до Северной Америки и позвать их работать в Кыргызстане», — подчеркнул Азамат Темиркулов.
Отметим, что креативная индустрия — вид экономической деятельности, основанный на творчестве и создании продуктов интеллектуальной собственности с использованием «инноваций, технологий, культурного наследия, результатом которой являются товар, работа, услуга, обладающие экономической ценностью».
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