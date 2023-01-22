Сколько можно? Возле парка имени Ататюрка хотят построить очередную многоэтажку

В Бишкеке рассматривают возможность строительства многоэтажного дома возле парка имени Ататюрка.
Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.
Он опубликовал официальный ответ «Бишкекглавархитектуры» по поводу земельного участка, расположенного на границе парка по улице Токтоналиева, 88 и 94.
«Согласно проекту застройки квартала, ограниченной улицами Масалиева, проспектом Чингиза Айтматова и улицей Малдыбаева (1 этап), эта территория предусмотрена под многоэтажный жилой дом. Рассмотрено на Градостроительном совете «Бишкекглавархитектуры» № 16 от 18 декабря 2022 года. Принято решение доработать проект и представить на повторное рассмотрение градостроительного совета», — говорится в письме.
По информации «Бишкекглавархитектуры», собственник участка ОсОО «Централ Азия Холдинг». Разрешительных документов на строительство у компании нет.
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