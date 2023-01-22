Глава Минэнерго: В Кыргызстане производятся веерные отключения

По его словам, еще не было такого высокого потребления электроэнергии, как в эту зиму.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев сегодня на заседании Жогорку Кенеша признал, что по всему Кыргызстану производятся веерные отключения света.

По его словам, еще не было такого высокого потребления электроэнергии, как в эту зиму.

В этом году потребление электричества выросло до 20 миллионов 500 тысяч кВт·ч. Если не отключать электричество хотя бы на 1-1,5 часа, то из строя могут выйти трансформаторы. Один трансформатор на 110 мегавольт стоит 700-800 тысяч долларов. К примеру, если выйдет из строя подстанция "Ала-Арча", то весь Бишкек останется без света", - сказал Ибраев.



URL: https://www.vb.kg/426411