Отключение света в Бишкеке. В школах онлайн-обучения не будет, сократят уроки

В школах Бишкека из-за веерных отключений вводить онлайн-обучение не будут.

Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

Она уточнила, что по каждому учебному заведению решения будут приниматься отдельно.

«С начала недели мы мониторим ситуацию, отключения действительно происходят. Где индивидуальные котельные, возникают проблемы, потому что отключается и технологическое оборудование. Мы приняли решение, что будем вводить укороченные уроки, индивидуально, по каждой школе. Механизм отрабатываем, — сказала Виктория Мозгачева. — Что касается садиков. Мы также провели мониторинг. Отключения приходятся на дневное время, в основном в тихий час. К этому времени на кухне уже успевают приготовить еду».

Сегодня в Министерстве энергетики признали, что в Кыргызстане введены веерные отключения света. По их словам, если не отключать электричество на 1-1,5 часа, из строя могут выйти трансформаторы.

В ведомстве предоставили график отключения электричества по областям страны и Бишкеку.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256130/