Бакиев: Поддержка народа - выше всякого богатства и власти

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев на своей странице в соцсети поблагодарил кыргызстанцев за поддержку в связи с утратой супруги Назгуль Толомушевой.
"Дорогие мои соотечественники, мой кыргызский народ, который поддерживает меня в трудные дни. Мои братья и сестры, которые звонят мне со всего мира и пишут в социальных сетях, чтобы выразить свои соболезнования! Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас от всего сердца. Когда мое сердце было покрыто туманом, и моя семья была в трауре, вы поддерживали нас и писали слова поддержки. Это выше всякого богатства и власти. Находясь вдали от Родины, я чувствовал, что был не один, что есть любящий меня народ. Еще раз благодарю вас всех", - говорится в сообщении бывшего президента.
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