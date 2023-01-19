Информация о массовой смерти памирских кыргызов в Афганистане не подтвердилась, - министр Кулубаев 

По его словам, информацию о вирусе распространил этнический кыргыз из Бадахшана.
Информация о массовой смерти памирских кыргызов в Афганистане не подтвердилась, сказал глава МИД Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, информацию о вирусе распространил этнический кыргыз из Бадахшана.
«Там очень сложные условия, очень холодно, постоянно ветер. Ежегодно бывают смерти, кто-то умирает от отсутствия своевременной помощи. Но информация не подтвердилась. Сильно вирус не повлиял, массовой гибели нет. Умерло несколько человек. Сотрудник проверил», - рассказал министр.
По словам министра, скоро Кыргызстан поставит гуманитарную помощь этническим кыргызам на Памире.
АКИпресс
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