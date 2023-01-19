Глава МИД опроверг информацию о смене посла Кыргызстана в США

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев опроверг информацию о смене посла Кыргызстана в США.

«Такого не было, не слышал. Лично я не слышал», - сказал Кулубаев в комментарии АКИpress.

Ранее в соцсети написали, что, возможно, поменяют посла Кыргызстана в США. Предполагали, что на место Бактыбека Аманбаева придет Ахматбек Келдибеков.

Аманбаев занимает должность посла с апреля 2021 года.

АКИпресс